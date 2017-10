Wat Hillary Clinton tegen "creep" Donald Trump had willen zeggen

"Ik wist dat hij er stond en ik heb er nu spijt van dat ik niet heb gezegd: 'Afstand houden, griezel, je gaat me hier niet intimideren'", aldus Clinton gisteravond.



Ze vertelde ook hoe "schokkend en verpletterend" het was te verliezen van iemand die jarenlang de realityserie 'The Apprentice' had gepresenteerd, een soort talentenjacht waarin kandidaten strijden om een leidinggevende positie in een van de bedrijven van Trump.



Na haar verlies gaf ze nog een concessiespeech en daarna was haar pijp uit, zegt ze. "Ik voelde me verschrikkelijk en ook verantwoordelijk." Maar ze bleef niet bij de pakken zitten. "In bed blijven was geen optie. Ik trok een joggingbroek aan, ging met de honden wandelen in het bos, deed yoga, zocht vrienden op... en heb een flinke dosis Chardonnay gehad!"



"Lachen is het beste medicijn", besluit ze.