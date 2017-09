Warmste Week 2017 start met exclusief concert van Editors

De Warmste Week van Music For Life zal dit jaar plaatsvinden in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke van maandag 18 tot en met zondag 24 december. Bij Linde staat op werd vanochtend al een tipje van de sluier opgelicht.



Zo speelt de Engelse rockband Editors een benefietconcert voor Oxfam Solidariteit vzw op maandag 18 september. Luisteraars kunnen het goede doel van Editors steunen door een sms ter waarde van 1 euro te sturen naar 4342. De opbrengst van de sms gaat integraal naar de vzw. Alleen als je het goede doel op die manier steunt, maak je kans om erbij te zijn op Editors For Life in de Ancienne Belgique.



Linde maakte ook bekend dat er opnieuw een Warmathon komt in de vijf provinciehoofdsteden en hoofdstad Brussel. Daarbij proberen de lopers zoveel mogelijk kilometers af te leggen voor het goede doel. Inschrijven daarvoor kan vanaf 8 oktober.



Wie een actie wil organiseren en zo een vzw wil steunen, kan nu al terecht op dewarmsteweek.be.