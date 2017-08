Waarom vinden mannen niet de weg naar topserie 'Big Little Lies'?

In Big Little Lies speelt Nicole Kidman een vrouw van haar man op tijd en stond een flink pak slaag krijgt. Toch heeft ze veel moeite om in te zien dat ze vast zit in een slecht huwelijk en wil ze hem niet verlaten. Een weinig originele verhaallijn, zo vond recensent Mike Hale van The New York Times. "En ook wel wat in het vaarwater van 'Fifty Shades of Grey'." Big Little Lies is een indringende dramareeks die door een hoop vrouwen enthousiast omarmd wordt. Maar om één of andere reden lijkt de reeks nauwelijks te verschijnen op de radar van mannen. We kennen die anders niet vies zijn van een lekkere serie, en al zeker niet als het van HBO komt, maar uit een rondvraag blijken ze niet te kijken of vallen ze zelfs volledig uit de lucht. Of de reeks wordt gruwelijk verkeerd begrepen, zoals door bovengenoemde Mike Hale.

Eenzaamheid, agressie en trauma Hier wordt het verhaal verteld over vijf rijke vrouwen die het ogenschijnlijk prima voor elkaar hebben. Maar, u voelt het al aankomen, schijn bedriegt. Een gewelddadige relatie of net vertwijfeling over een saai huwelijk, een onverwerkt trauma en blinde jaloezie: de zevendelige reeks ontspint zich gaandeweg in een verhaal over agressie, eenzaamheid en trauma, opgehangen aan een whodunnit vol suspense: er is iemand vermoord maar we weten zelfs niet wie. De aftiteling zit tjokvol A-listers die hun reputatie alle eer aan doen (Reese Witherspoone, Kidman en Alexander Skarsgard zijn genomineerd voor een Emmy) en Jean-Marc Vallée (Wild, Dallas Buyers Club) nam de regie op zich. Het verhaal is meeslepend, soms geestig, fris gemonteerd en portretteert complexe, gelaagde vrouwen die verstrikt zitten in hun zorgvuldig opgebouwd leven. Vooral Kidman en Skarsgard schetsen een onwaarschijnlijk sterk maar genuanceerd beeld over huiselijk geweld, schuldgevoel en seksuele spanning. Shailene Woodley in Big Little Lies ©AP

Maar zou het kunnen dat de manier waarop de reeks in de markt gezet werd als een 'vrouwelijk project' eigenlijk nogal contraproductief was? Het verhaal is gebaseerd op een roman van Liane Moriarty, Kidman en Reese Witherspoon trokken de productie en het verhaal gaat over het wel en wee van welgestelde vrouwen.

"Melodramatisch cliché" En dan ligt de vergelijking met het lichtvoetige Desperate Housewives blijkbaar voor de hand, al is dat hetzelfde als Girls op dezelfde hoop gooien als Friends, want die gaan beiden ook over vrienden die hun weg en de liefde zoeken in New York. En zo krijgen mannen al te snel de indruk dat ze niet tot het doelpubliek behoren. Het helpt ook niet dat de recensent van The New York Times de reeks al te makkelijk wegzet als een melodramatische en clichématige soap over thema's die enkel relevant zijn voor vrouwen boven de veertig. "Lifestyle pornography", zo klinkt over de villa's met zicht op zee die het decor vormen. Alexander Skarsgard is genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in Big Little Lies ©AP

Ook bij Hollywood Reporter beschrijft ene Tim Goodman Big Little Lies als een opsomming van "Rich White Peoples Problems" en als een reeks die te zwaar de nadruk legt op "slechte huwelijken, misbruik, werkende moeders versus huisvrouwen, opstandige tieners, pesten, suburban verveling, algemene ontevredenheid, gekwetste gevoelens en onvriendelijke sociale omgang. Het is teveel en onsubtiel." Nochtans ervaren vrouwen de reeks en de thema's die het aanraakt veelal als verfrissend, verassend en herkenbaar. Of kan u veel fictiereeksen opnoemen waarin de spanning tussen werkende en thuisblijvende moeders aan bod komt, of waarin de grijze zone verkend wordt waarin partnergeweld gedijt, zonder dat de protagonisten worden herleid tot klootzak versus kwetsbaar slachtoffer?