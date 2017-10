VTM-programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' verkocht aan Duitsland

Het nieuwe VTM-programma 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is op de tv-beurs in Cannes verkocht aan de Duitse RTL-groep. Het format draagt op de internationale markt de Engelse titel 'Did You Get The Message?'.

Shelter, het productiehuis dat 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' maakt, heeft ook internationale succesvolle formats als 'Benidorm Bastards' en 'Wat Als?' op zijn palmares staan. Bedenkers Tim Van Aelst en Sofie Peeters zijn bijzonder blij met het succes van hun nieuwste programma. "In een land als Duitsland met meer dan 80 miljoen inwoners vallen er allicht heel wat boodschappen te versturen. De eerste case is alvast binnen: zo weet ik uit goede bron dat Angela Merkel haar korsten nooit opeet. Haar man Joachim wil daar dringend komaf mee maken ...", aldus Tim Van Aelst vanuit Cannes.

Goede kijkcijfers

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' kan in Vlaanderen na twee afleveringen al goede kijkcijfers voorleggen. De eerste aflevering wist 651.417 kijkers te boeien. De tweede aflevering, die maandag op antenne ging, behaalde opnieuw meer dan 600.000 kijkers (uitgesteld kijken nog niet meegerekend).

