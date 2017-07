VRT zendt Pukkelpop niet uit

Gerrit Kerremans, hoofd muziek van de VRT, ontkent dat het om een besparingsoperatie gaat. "We willen deze zomer inzetten op film met Cinema Canvas, ons evenement waarvoor we de hele zomer lang drie keer per week gratis films aanbieden in verschillende centrumsteden. Het geld dat we normaal investeren in Pukkelpopspecials op Canvas, spenderen we nu aan Cinema Canvas. Het is dus geen besparingsoperatie, eerder een verschuiving van middelen", zegt Kerremans.

Bijkomende reden is de festivalverslaggeving op Studio Brussel. "We willen Stubru nog meer profileren als de festivalzender, die niet alleen radio maakt op de wei, maar ook videoreportages brengt", aldus Kerremans.

Pukkelpop ligt alvast niet wakker van de beslissing van de VRT. "Pukkelpop valt of staat niet met de aanwezigheid van Canvas", klinkt het daar. Nochtans maakte Canvas wel uitzendingen rond Rock Werchter, dat vorig weekend plaatsvond.