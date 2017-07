VRT-sportanker videobombt VTM Nieuws en toont wat hij van conculega's vindt, Kobe Ilsen brengt redding

Wie gisteren om 19u naar het VTM Nieuws keek, heeft het misschien opgemerkt. Tijdens de liveverslaggeving vanuit De Schorre in Boom over dancefestival Tomorrowland kwamen er plots twee BV's in beeld. VRT-sportanker Aster Nzeyimana en Kobe Ilsen. Nzeyimana eiste in de achtergrond helemaal de aandacht op met een opvallende 'videobomb' waarin hij liet blijken wat hij van het VTM Nieuws vindt.

