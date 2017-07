VRT ondersteunt nieuwe zender Eclips TV met nostalgische programma's

Eclips TV is een initiatief van Zorggroep Eclips en brengt een nieuw kanaal dat zich specifiek richt op 55-plussers en mantelzorgers. Naast hun eigen geproduceerde content bieden ze vanaf nu ook VRT-reeksen aan, die perfect binnen hun doelgroep vallen.

Onder andere de fictiereeksen Hof van Assisen en Slisse & Cesar zijn er binnenkort te zien. In een later stadium komen daar nog extra programma's bij. De VRT is "tevreden dat deze nostalgische producties weer hun weg naar een geïnteresseerd publiek vinden en dat ze op deze manier de nieuwe zender kan ondersteunen".