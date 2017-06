VRT-baas: "50 jobs bedreigd, maar ik wil er alles aan doen om dat te vermijden"

Share We zitten door de vergrijzing van ons personeel met een oplopende kost, terwijl de overheid anderzijds plafonds oplegt. Daar moet een oplossing voor komen

"Ook de lonen stijgen natuurlijk met de index", legt Lembrechts uit aan De Tijd. "Over vier jaar is deze situatie niet meer houdbaar. Dan komen de personeelskosten boven de afgesproken grens te liggen en moeten we weer ingrijpen. Er zijn vijftig jobs bedreigd en ik wil er alles aan doen om dat tegen te gaan."



"Ik denk dat mijnheer Lembrechts kosten en uitgaven voor de komende vier jaar heeft doorgerekend volgens de huidige situatie en op die manier uitkomt bij die vijftig bedreigde jobs. Ik interpreteer zijn uitspraken als een boodschap, een waarschuwing ook, voor de Vlaamse regering. Eerder dan een waarschuwing aan ons." Dat zegt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond ACV aan Belga.



"We hebben net een hele sanering achter de rug op basis van de vorige beheersovereenkomst", verklaart Van Hoeymissen. "Gisteren nog maar hebben we vergaderd over een tiental mensen waarvoor intern nog een oplossing wordt gezocht. Het is de eindfase van een proces waarbij voor een kleine 200 mensen moest worden gezocht naar een oplossing, na de vorige operatie van de Vlaamse regering. Er zijn gelukkig geen gedwongen ontslagen gevallen. De afslanking is opgelost via vrijwillige uitstroom, arbeidsduurvermindering en de zogeheten 'interne carrousel' waarbij mensen naar digitale diensten zijn overgestapt."



Vakbondsman Van Hoeymissen snapt wel dat Lembrechts de bedreigde jobs in het kranteninterview aankaart. "We zitten door de vergrijzing van ons personeel met een oplopende kost, terwijl de overheid anderzijds plafonds oplegt. Daar moet een oplossing voor komen."