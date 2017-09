VIER mag eigen radiozender starten

SBS Belgium was was al lang vragende partij om een eigen radiozender te kunnen starten, maar de Vlaamse regering ketste vorig jaar hun vraag af om een landelijke radiozender te beginnen. De hervorming van het radiolandschap, zoals besteld door minister van Media Sven Gatz (Open VLD), bood nieuwe kansen. Die voorziet in vier nieuwe netwerkradio's die minstens de helft van Vlaanderen zullen dekken en in alle grote steden te horen zullen zijn.

SBS Belgium diende een dossier in voor de eerste 'generalistische' netwerkradio en kwam daar na een onderzoek door de administratie als beste uit de bus. Het dossier werd deze week al goedgekeurd op het interkabinettenwerkgroep van de Vlaamse ministers en komt morgen op de Vlaamse regering. De verwachting is dat die dat gewoon goedkeurt.

In Gent zal de radiozender een andere FM-frequentie hebben dan in bijvoorbeeld Antwerpen

Welk soort radiozender SBS wil maken en wanneer die zou starten, is nog niet bekend. Het nadeel van de netwerkradio is wel dat je overal in Vlaanderen met andere frequenties moet werken. In Gent zal de radiozender dus een andere FM-frequentie hebben dan in bijvoorbeeld Antwerpen. Dat probleem is wel van geen tel voor wie naar digitale radio luistert.

De tweede netwerkradio zal normaal naar VBRO gaan. De Vrije Brugse Radio omroep zal een radio starten met een Vlaams en Nederlandstalig profiel. Ook Ment, dat nu op televisie al veel Vlaamse muziek uitzendt, was hiervoor kandidaat. De derde en vierde zijn voor Hit FM en Stadsradio Vlaanderen.