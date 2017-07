VIDEO: Gollem-acteur leest de tweets van Donald Trump voor, en dat klinkt zo

Serkis, zowat de bekendste motion capture-acteur ter wereld, was gisteren te gast in The Late Show bij Stephen Colbert naar aanleiding van zijn nieuwe rol in 'War for the Planet of the Apes'. Maar Colbert wilde zijn gast niet laten gaan voor hij enkele tweets van Donald Trump had voorlezen als Smeagol/Gollem, zijn bekendste personage uit de The Lord of the Rings-films.

En het moet gezegd, het geklaag over "the fake news media" klonk nooit enger. Bekijk het resultaat hier zelf (vanaf 3:45)