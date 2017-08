Veel lof van minister en magistraten voor 'De Rechtbank': "Zeer waarheidsgetrouw"

'De Rechtbank' werd in 2011 voor het eerst uitgezonden, toen nog op Eén. De Oost-Vlaamse procureur des Konings Johan Sabbe, die zes jaar geleden het licht op groen zette voor de opnames, is bijzonder blij met de "respectvolle" en "professionele" aanpak van de makers. Dat zei hij tijdens een persvoorstelling.



"Destijds domineerde het beeld van wereldvreemde magistraten, van rechters die in feite machtswellustelingen waren. Dat imago bestaat in sommige kringen nog steeds, want onbekend is onbemind. Maar dankzij 'De Rechtbank' krijgt het publiek een waarheidsgetrouw beeld van hoe het er in de Belgische rechtbanken aan toe gaat. De makers zijn binnengedrongen in het hart van het gerecht."



Programmamaakster Els Roovers legde uit hoe het haar bedoeling is om "op een serene manier het alledaagse van Justitie in beeld te brengen". Het instemmende geknik en het aansluitende applaus van de rechters en magistraten die aan het programma meewerkten, toont aan dat zij het daar alvast mee eens zijn.