Tweede seizoen The Crown in december te zien op Netflix

The Crown gaat over het woelige leven aan het Britse hof en volgt het leven van koningin Elizabeth, vertolkt door actrice Claire Foy. Het tweede seizoen richt zich op de jaren zestig waarin onder meer soldaten van de Armed Forces een illegale oorlog voerden in Egypte en premier Harold Macmillan opstapte na een schandaal.



Meer dan 100 miljoen pond

Het eerste seizoen van The Crown kostte naar verluidt meer dan 100 miljoen pond. De serie werd daarmee een van de duurste Netflix-originals. Vorig jaar won The Crown een Golden Globe voor beste dramaserie, Foy won een Globe voor haar acteerprestaties.