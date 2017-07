Tweede seizoen Stranger Things komt er eerder dan gepland

Netflix postte gisteren een nieuwe video op haar Facebook- en Twitteraccount, met daarbij de datum van 27 oktober. Dat is vier dagen eerder dan de oorspronkelijke releasedatum van 31 oktober.



Stranger Things is een bijzonder populaire sciencefictionserie over een groepje kinderen dat geconfronteerd wordt met mysterieuze verschijnselen in het stadje Hawkins. De serie valt vooral op door de stijl en nostalgische verwijzingen naar andere populaire series en films uit de jaren 80.



Eerder raakte al bekend dat de meeste acteurs uit het eerste seizoen terugkeren in de nieuwe reeks, die zich ook in Hawkins zal afspelen. Ook Eleven, het meisje dat gespeeld wordt door de Britse actrice Millie Bobby Brown, keert terug. Daarnaast zullen enkele nieuwe acteurs aantreden, waaronder Paul Reiser en Sean Astin.