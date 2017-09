Trump was alomtegenwoordig op de Emmy's: dit waren de strafste momenten

De Amerikaanse komiek begon de show met een muzikale noot. De wereld mag dan op zijn grondvesten daveren, op tv is alles geweldig, was de boodschap. Nadien wierp hij zijn licht op het afgelopen jaar in televisieland, om daarna al snel bij de president te belanden. "Donald Trump is meermaals genomineerd met zijn show The Apprentice ", luidde het. "Waarom gaven jullie hem geen Emmy? Ik durf wedden dat hij dan niet was opgekomen in de presidentsverkiezingen. Dit is allemaal jullie schuld."

Na zijn grapjes over Donald Trump, "de grootste televisiester van het afgelopen jaar", drukte Colbert zijn hoop uit dat de cijfers voor de show aan de standaarden van de president zouden voldoen. Daarop verscheen gewezen Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer op het podium. "Deze Emmy Awards hebben de meeste toeschouwers ooit. Punt uit", zei hij resoluut. Een kwinkslag naar zijn omstreden uitspraken begin dit jaar, toen Spicer volhield dat Trumps inauguratie de drukst bezochte ooit was, hoewel uit foto's het tegendeel bleek.

Spicer scoorde bij het publiek, maar lokte tegelijk een verhit debat uit. Was het wel een goed idee om de gewezen woordvoerder van de president opnieuw in de schijnwerpers te zetten? En bovendien: was dit nu een indirecte bekentenis dat Spicer vanuit het Witte Huis gelogen heeft tegen het Amerikaanse volk?

Melissa McCarthy was niet de enige die gelauwerd werd voor haar Witte Huis-imitatie. Acteur Alec Baldwin kreeg een Emmy voor zijn rol als president Trump in Saturday Night Live . "Uiteindelijk is hier dan toch uw Emmy, meneer de president", zei Baldwin toen hij zijn award in ontvangst nam.

Ook Saturday Night Live -actrice Kate McKinnon viel in de prijzen. McKinnon is gekend voor haar imitatie van Hillary Clinton. Tijdens haar speech loofde ze de gewezen Democratische presidentskandidate voor haar charme.

#Emmys: Stephen Colbert gets naked for a 'Westworld' "host" sketch

Naast al die verwijzingen naar de president was er ook ruimte voor luchtiger entertainment. In een vooraf opgenomen video, bracht een naakte Stephen Colbert een bezoek aan de Diagnostic Facility van de serie Westworld :

@RuPaul at the Emmys as The Emmy 😂

In een andere sketch interviewde Colbert een Emmy Award, vertolkt door de tv-presentator RuPaul. "Hou je van Oscar?", vroeg Colbert. "Hij is knap", luidde het antwoord. "We zijn een tijdje samen uitgegaan. Maar ik moest het uitmaken, ik kon gewoon niet uitgaan met een man die de hele tijd naakt is en een zwaard draagt."

7. Jackie Hoffman kan niet tegen haar verlies

Actrice Jackie Hoffman, die genomineerd was voor haar rol in Feud: Bette and Joan, kon blijkbaar niet zo goed verteren dat de Emmy voor beste vrouwelijke bijrol in een miniserie naar Laura Dern ging. De camera's legden vast hoe Hoffman na de aankondiging "Damn it! Damn it!" riep.

Later maakte ze op Twitter grapjes over haar reactie. "Laura Dern had beroemde ouders. Vergeef me dat ik van echte mensen afstam", schreef ze.