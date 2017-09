The Wall, een relict uit een ver televisieverleden

Stel, je bent Niels Destadsbader en je hebt de voorbije jaren al Is er Wifi in Tahiti? en Ligt er flan op de Mont Blanc? gepresenteerd. Nu komt de VTM-directie naar je toe met de vraag om The Wall te presenteren. Ok, de titel bekt niet zo lekker als de vorige quizzen, maar bij VTM verwachten ze wel wat van The Wall. Doen dus? Ja hé.

En het moet gezegd: Destadsbader doet dat zoals een echte quizmaster zou doen. Het is prachtig om te zien hoe iemand zo kan meeleven met een paar balletjes die van een twaalf meter hoge muur naar beneden tuimelen en ondertussen highfivede met de twee kandidaten die hopen op de jackpot. "Hij gaat verdubbelen. Het leven is aan de durvers", prees Destadsbader het lef van kandidaat Yannick - het kan ook Mike geweest zijn - alsof die net een levensgevaarlijke stunt had gedaan. Nee dus, hij had twee balletjes bovenaan de muur gelegd. Luc Appermont en Walter Capiau fluiten wellicht tussen de tanden bij het zien van zoveel vakmanschap.

Alleen is het jammer voor Destadsbader dat hij een quiz moet presenteren die zo uit de jaren negentig lijkt te komen. Dat vreselijke blauwe decor. Het opgefokte sfeertje. Het onnozele concept om balletjes van een twaalf meter hoge muur te laten vallen. Het kunstmatig opbouwen van de spanning. "Crazy shizzle", zei kandidaat Mike - het kan ook Yannick geweest zijn - op het einde van de quiz. Wij vonden het vooral vijftig minuten doffe ellende waarbij één vraag steeds terugkomt: waarom wordt dit programma anno 2017 uitgezonden? De verwachtingen van de kijker zijn toch niet meer dezelfde als in 1997?

"De quiz als programmagegeven is volkomen out", vertelt Bart De Pauw deze week in Humo over wat hij had gehoord op de tv-beurs in Cannes. "Televisiebazen aller landen weten nu dat ze geen quizzen meer moeten bestellen." Wellicht was er niemand van VTM die dat gehoord had. Jammer, want bij de presentatie van haar najaar koesterde VTM nog de droom en de ambitie om marktleider te zijn in creativiteit. Zolang er programma's als The Wall in het programmaschema opduiken, zal het voorlopig alleen maar bij dromen blijven.

Pour la petite histoire: The Wall is opgenomen in een Parijse tv-studio voor een Frans publiek. Niemand snapte er een woord van wat Niels, Yannick en Mike zeiden. Ze klapten en juichten alleen maar op bevel. Zou de Vlaamse kijker dat nu ook doen?

