Talent, hard werken en president Trump: zo schopte Julia Louis-Dreyfus het tot Queen of Comedy

Grappige vrouwen: op de Vlaamse televisie moet je ze met een vergrootglas zoeken, in de VS lijken de straten ermee geplaveid. Tina Fey, Amy Poehler, Melissa McCarthy of Chelsea Handler zijn stuk voor stuk vrouwen met wie wat af te lachen valt.

Maar de absolute Queen of Comedy is Julia Louis-Dreyfus. Zeker na dit weekend. Zondagnacht kreeg ze in het Microsoft Theatre in Los Angeles voor de zesde keer op rij een Emmy, de meest prestigieuze televisieprijs in de VS en ver daarbuiten, in de handen geduwd. Met dank aan Selena Meyer, de constant blunderende politica die het in de HBO-reeks Veep per toeval tot het Witte Huis schopt.

Al zeven seizoenen kruipt Louis-Dreyfus op onnavolgbare wijze in de huid van Meyer. Die prestatie is ondertussen goed voor zes Emmy's in de categorie ‘beste actrice in een komische serie’. Een absoluut record. Niemand slaagde er eerder in zes keer op rij in dezelfde categorie een Emmy te winnen.