StuBru oogst kritiek met Chinese K3

Studio Brussel ligt onder vuur nadat het dit weekend een bewerkte foto de wereld in stuurde die de Chinese versie van K3 moet voorstellen. "Onversneden racisme", klinkt de kritiek.

Nadat Studio 100 vorige week bekendmaakte dat K3 een Poolse variant krijgt, vonden ze het bij Studio Brussel een goed idee om zelf een paar lokale varianten te bedenken. Bij de Franse versie kregen Klaasje, Hanne en Marthe een baret op het hoofd en een stokbrood onder de arm, voor de Mexicaanse kregen ze een sombrero op het hoofd geplakt. In de alien-versie volstonden een groen kleur en grote zwarte ogen. Maar bij de Chinese versie ging het fout. De drie meisjes werden geel gekleurd en voorzien van het bijschrift K-Dlie. Een brug te ver vonden veel mensen. Een veel te verregaande stereotypering en ronduit racistisch, klonk het.

Het is niet de eerste keer dat de zender op social media uit de bocht gaat. Een paar weken geleden was de coming out van Alberto, de kapper uit kinderreeks Samson, aanleiding om een hele reeks andere Studio 100-figuurtjes een holebi-make over te geven. Ook die poging tot humor werd maar matig geapprecieerd.

Reageren op de heisa doen ze bij Studio Brussel voorlopig niet. Al werd de bewuste foto na ons telefoontje wel van de Facebookpagina verwijderd.

