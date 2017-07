Steeds meer mensen delen hun Netflix-wachtwoord: perkt Netflix dit straks in?

21 procent van streamers tussen 18 en 24 jaar bekijkt series en films op de account van iemand anders die niet tot het gezin behoort. Ook oudere kijkers surfen graag mee op andere accounts, want van alle streamers leent 12 procent het wachtwoord van een vriend. Het is vanzelfsprekend dat streamingdiensten als Netflix, HBO en Hulu dat voelen in de portemonnee.

Het is dansen op een slappe koord voor de streamingdiensten, maar ondertussen mislopen ze honderden miljoenen door accountsurfers. Analisten berekenden dat het delen van wachtwoorden streamingdiensten tot 550 miljoen dollar (480 miljoen euro) zou kunnen kosten in 2019. En als bedrijven zoveel miljoenen mislopen, dan wordt de kans groter dat ze veranderingen doorvoeren.

Winst vs. klantenwerving

"Als Netflix van een groei van 30 procent naar slechts 10 procent gaat, dan zullen er absoluut gevolgen zijn", zegt fiscaal analist Justin Patterson aan Reuters. Netflix laat nu toe dat klanten tot op vier schermen tegelijkertijd kijken. HBO, een van de grootste concurrenten, hoopt dat jongeren die nog niet financieel onafhankelijk zijn, met hun dienst kennismaken via de accounts van ouderen. "Wij hopen dat ze op die manier ooit betalende klanten worden", zei HBO-topvrouw Bernadette Aulestia ooit in een interview.



Netflix-CFO David Wells is voorzichtig als het op wachtwoorddelers aankomt. "We zouden het delen van wachtwoorden kunnen inperken, maar daarmee maak je van al die mensen niet plots betalende klanten", aldus Wells.