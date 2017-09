Sopranos-acteur Frank Vincent (78) overleden

Our family will never forget the Leotardo legacy. RIP to an HBO legend, Frank Vincent. pic.twitter.com/9zlfk9A7yg

Frank Vincent was een van regisseur Martin Scorsese's favoriete acteurs. Zo speelde hij mee in onder meer 'Raging Bull', 'Goodfellas' en 'Casino', telkens naast Robert De Niro en Joe Pesci.



"Nooit vergeten"

In de HBO-serie The Sopranos, dat het verhaal vertelt van de familie van Tony Soprano, speelt Vincent de rol van Phil Leotardo, het hoofd van een van de 'concurrerende' families. "Nooit zullen we de Leotardo-erfenis vergeten. Rust in vrede HBO-legende, Frank Vincent", postte HBO op de microblogsite.



James Gandolfini, die Tony Soprano speelde, stierf in 2013 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval tijdens een vakantie in Rome.



Steven Van Zandt, die ook meespeelt in de maffiaserie, tweet "trots dat ik met hem heb samengespeeld en hem een vriend mocht noemen".