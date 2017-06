Rowan Atkinson: "Kijkcijfers zijn heel belangrijk voor mij"

Szentendre, een klein plaatsje even buiten Boedapest, eind januari. Met zijn smalle straatjes, nauwe doorgangen en oude huisjes lijkt het wat op Montmartre in Parijs, maar dan zonder de massa toeristen. Terwijl het vriest dat het kraakt en sneeuw de kasseien spekglad maakt, moet Rowan Atkinson in zijn rol van inspecteur Maigret steeds maar weer een café in en uit lopen.

Vervelend, lijkt het, dat eindeloze opnemen. Het is ook niet Atkinsons’ favoriete bezigheid, gaf hij even voordien toe in een Hongaars restaurantje naast de set.