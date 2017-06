Redden Belgen 'De Telegraaf'?

Op het eerste gezicht gaat het best goed met De Telegraaf. Het is de grootste krant van Nederland, die geregeld spraakmakend nieuws publiceert en veel publiek trekt op zijn site. Toch is het crisis bij het dagblad, dat verantwoordelijk is voor bijna de helft van de omzet van Telegraaf Media Groep (TMG). De betaalde papieren oplage is sinds begin deze eeuw gedaald van ruim 800.000 naar 382.000, de advertentie-inkomsten zijn gekelderd en TMG wordt verscheurd door verdeeldheid.



Na een lange, turbulente overnamestrijd is het Vlaamse Mediahuis nu eigenaar van TMG, met 61,4 procent van de aandelen.