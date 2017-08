Raymond Van Het Groenewoud roept 40 'meisjes' podium op

Veertig jaar geleden brak Raymond Van Het Groenewoud door met de Vlaamse rockklassieker 'Meisjes'. Gisteravond speelde hij op Dranouter in West-Vlaanderen. Voor die gelegenheid riep hij veertig jonge en iets minder jonge meisjes het podium op om de bekende tekst mee te zingen.



Dranouter verwacht dit weekend zowat 50.000 muziekliefhebbers. Het is een typisch familiefestival, waar ook kinderen welkom zijn. Dit jaar spelen naast Raymond ook Doe Maar, Daniel Norgren, Gregory Porter en Bazart.



"Traditionele muziek blijft ons handelsmerk, maar we proberen wel een breed publiek aan te spreken. We houden een goede balans, want we willen in eerste instantie een muziekfestival blijven, ook al zetten we hard in op beleving, duurzaamheid en kindvriendelijkheid", zegt organisator Bavo Vanden Broeck.