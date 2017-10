Playboy heeft eerste transgender playmate

The first transgender woman to pose for Playboy was Tula in September 1991. pic.twitter.com/Xpl65HZaEU

Het is niet de eerste keer dat Rau, een Frans model dat ook al voor Balmain en Vogue Italia werkte, in Playboy staat. In 2014 poseerde ze al eens naakt voor het blad.



De Franse is ook niet het eerste transgender model in het magazine. In 1981 poseerde Caroline 'Tula' Cossey voor Playboy, kort voor ze te zien was in de Bondfilm For your eyes only. Een jaar later werd onthuld dat Cossey geboren was als man. In 1990 poseerde ze opnieuw voor het magzine.