Paris Jackson keurt nazistisch geweld af tijdens speech VMA’s: "We moeten ons verzetten"

Ze richtte zich voor het bekendmaken van de beste popvideo tot nazisympathisanten. "Weet je, als we al onze stemmen samen verheffen, dan kunnen we een groot verschil maken", begon Jackson. "Dus laten we hier vanavond samen aan deze neonazi's en eikels tonen dat ze niet op onze goedkeuring hoeven te rekenen. We tolereren hun gewelddadigheid niet, noch hun haat en discriminatie. We moeten ons verzetten!", aldus het model.

Een duidelijke referentie aan de recente protesten van extreemrechts in het Amerikaanse stadje Charlottesville. Daarbij kwam de activiste Heather Heyer om het leven.

De gepassioneerde toespraak van Jackson kon rekenen op instemming van het aanwezige publiek. Een daverend applaus volgde.

De prijs voor beste popvideo ging uiteindelijk naar Fifth Harmony ft. Gucci Mane met hun lied 'Down'.