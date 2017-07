Netflix: "We weten wat je keek, wanneer en hoelang"

Romantische komedies

Sommige gegevens zijn meetbaar: wat kijk je, hoe vaak? Heb je een voorkeur voor romantische komedies of voor horror? Netflix brengt elke film en elke serie gedetailleerd in kaart. ''Wij meten hoe zwaar het is, hoeveel geweld er in voorkomt, wat voor dieren te zien zijn, hoeveel seks er in zit, wat voor seks, of er agenten in zitten, of dat goede of juist corrupte agenten zijn, welke acteurs er in spelen.''



Maar andere dingen zijn minder duidelijk. Die moet Netflix gaandeweg leren. ''Wat je gisteren keek, is relevanter dan wat je jaren geleden keek. Maar moet het twee keer zwaarder wegen of vijf keer? En wat als je na een paar minuten stopt? Is dat negatief omdat je niet verder kijkt en het je kennelijk niet aanspreekt? Of is het positief, omdat er toch iets in zat wat je aantrok en waardoor je besloot te gaan kijken?''



Bang voor een informatiebubbel, waarbij mensen alleen nog maar meekrijgen wat ze al vinden en willen, is Yellin niet. ''Dat gebeurt als je amateuristisch omgaat met gegevens. Je moet data verkennen, niet misbruiken. Stel, je meldt je bij ons aan en je begint op de eerste dag met een horrorfilm. Moeten wij je daarna alleen nog maar horrorfilms aanbieden? Misschien hou je ook wel van comedy of documentaires, of van films uit je eigen land, of van Aziatische films. Zou jij de hele tijd alleen maar hetzelfde willen zien?''