Netflix mogelijk op zwarte lijst in Australië

Netflix, Amazon en andere Amerikaanse streamingdiensten lopen het risico verboden te worden in Australië. In het land bestaat voor tv-stations op gezette tijden de plicht om een bepaald percentage in Australisch geproduceerde content uit te zenden. De regering in Canberra overweegt dat quotum nu ook op te leggen aan streamingdiensten.

Tussen 6 uur 's ochtends en middernacht moet 55 procent van de op tv uitgezonden content van Australische bodem komen. Als daar niet aan wordt voldaan, kost je dat je uitzendrechten. Omdat de wetgeving stamt uit een tijd waarin de Netflixen en Hulu's van deze wereld nog helemaal niet bestonden, wordt nu gedebatteerd over vernieuwde wetgeving. Als het quotum van 55 procent gehandhaafd blijft, zou dat zomaar kunnen betekenen dat een dienst als Netflix (tijdelijk) op zwart moet. Waarschijnlijk is dat overigens niet, de kans is groot dat Australië Europese regels overneemt. In de EU geldt een vergelijkbaar quotum van 30 procent voor onlinediensten. Volgens Canberra is het quotum van cruciaal belang voor Australië. Volgens de overheid bindt Australische content de Australiërs en geeft het vorming aan de nationale identiteit.