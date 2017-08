Netflix haalt David Letterman aan boord

Zeventig is Letterman intussen en al even met pensioen, maar de talkshowlegende blijkt toch weer naarstig aan het werk. Volgend jaar lanceert hij een nieuw programma op Netflix: een titel is er nog niet, een vastomlijnd concept evenmin.

We weten wel dat Letterman op zes afleveringen mikt van telkens een uur en dat hij de kans krijgt om "twee interesses te combineren waarin hij uitblinkt: diepgaande gesprekken met uitzonderlijke mensen en veldverslagen waarin hij zijn nieuwsgierigheid en humor kan botvieren".