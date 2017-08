Netflix blaast 20 kaarsjes uit: "Nederlandstalige Netflix-producties kwestie van tijd"

In juli telde Netflix 104 miljoen gebruikers wereldwijd, van wie 99 miljoen betalende. Voor het eerst hebben de Amerikaanse kijkers (49,9%) daar niet meer de bovenhand in, en bedient de streamingdienst meer 'buitenlandse' klanten (50,1%).



DVD's per post

Netflix begon 20 jaar geleden toen marketingman Marc Randolph en programmeur Reed Hastings een dienst begonnen met het verhuren van dvd's, in 1997 gloednieuw. Klanten konden een film bestellen en kregen die per post thuisgestuurd. Dat deed Netflix op een opvallende manier: zonder leentermijnen of boetes. Mensen mochten zo lang lenen als ze wilden en zo vaak als ze wilden. Het was een succes, Netflix ging in 2002 naar de beurs en Randolph en Hastings, toch al niet arm, werden schatrijk.



Tien jaar geleden gooide Netflix het roer om. De dvd verdween uit beeld, mensen gingen online kijken, op het moment dat het ze zelf uitkwam. Daarbij gebruikte Netflix hetzelfde principe als bij de dvd's: voor een vast bedrag per maand konden mensen zien wat ze wilden, wanneer ze wilden, zo vaak als ze wilden. Het 'bingewatchen' werd geboren.



Interactieve films

Netflix ontwikkelt zich nog steeds. Zo kwamen onlangs de eerste interactieve films en series. Kijkers kunnen zelf beslissen welke kant het verhaal op gaat. Of een personage vriendelijk of agressief is, bijvoorbeeld. De aflevering die iemand ziet, kan anders zijn dan wat bij de buren op tv verschijnt.



Narcos

Een van de grootste successen is de serie Narcos, over de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar. Yellin noemt Narcos een Trojaans paard. ''Wij Amerikanen zijn niet gewend aan ondertiteling zoals bij jullie. Bij Narcos doen we dat wel. Mensen horen Spaans zonder dat ze het doorhebben en lezen ondertitels zonder dat ze het merken. En Amerikanen leren weer naar buitenlandse films te kijken.''



Netflix heeft Nederlandse en Belgische films, maar nog geen Nederlandstalige 'originals', producties die exclusief voor Netflix zijn gemaakt. Maar dat is een kwestie van tijd, zegt Yellin.



Blockbuster

De grote verliezer van het hele verhaal is de verhuurketen Blockbuster. Die kon in 2000 Netflix kopen voor 50 miljoen dollar. Hastings werd uitgelachen door de top van het bedrijf. Inmiddels is Blockbuster failliet. Het kon niet meer concurreren met Netflix.