Moord en moederschap: topreeks ‘Top of the Lake’ is terug

Is dit cinema of tv? Jane Campion is een rasechte filmmaakster. De enige vrouw die ooit de Gouden Palm won – in 1993, met The Piano. Maar vier jaar geleden waagde ze de oversteek naar het kleine scherm met Top of the Lake, een miniserie van zes afleveringen. Het vervolg is al even compact en voelt eigenlijk meer als een zes uur durende film.