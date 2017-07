Met deze tien on-demandtips weet u weer wat kijken op tv

1. Paterson Een man gaat elke dag als buschauffeur werken, met de hond wandelen en een pintje drinken op café. Elke dag opnieuw, en tussendoor schrijft hij nog wat gedichten. Saai? Misschien. Een saaie film? Zeker niet. Regisseur Jim Paterson weet er zoals steeds iets moois van te maken, zonder compromissen te sluiten. "Ik ga in tegen de verwachtingen, blijf weg van de mainstream, dat is nog altijd de punker in mij", zegt hij in dit interview. Lees hier de recensie. Vanaf vandaag bij Telenet

2. Game of Thrones Het voorlaatste seizoen van Game of Thrones moet het grootste, spectaculairste en spannendste tot nu worden. En dat mocht iets kosten. Aan elk van de afleveringen hangt een prijskaartje van 11 miljoen euro vast en de hoofdrolspelers mogen zich sinds dit seizoen de best betaalde acteurs uit de televisiegeschiedenis noemen. Om maar te zeggen dat de lat deze keer wel heel hoog ligt. Ook het grote publiek kan niet wachten om te zien wat er in Westeros te gebeuren staat. De trailer voor seizoen 7 werd op 24 uur meer dan 61 miljoen keer bekeken. Alweer goed voor een record. In tegenstelling tot de rest van de fans zullen Ann Van Bogaert en Liesbet Jorissen zondagnacht niet op het puntje van hun stoel zitten. Zij zijn de enige twee Vlamingen die nu al weten wat er in Westeros te gebeuren staat. Lees hier hun verhaal. Game of Thrones, vanaf zondagnacht 16 juli bij Telenet Play More

3. Sprakeloos Wie ooit Sprakeloos van Tom Lanoye las, kon bijna niet onder de indruk zijn van de manier waarop Lanoye over zijn moeder schreef. Hilde Van Mieghem vertaalde het boek naar het grote scherm. Al is de film anders dan het boek, vertelde Tom Lanoye in dit interview. "Er is een kaalslag, niet elke komma en elke punt zie je." Is de film dan nog beter dan het boek? Geef toch maar het boek, oordeelde onze man in deze recensie. Vanaf 18 juli op Telenet en Proximus

4. Friends from College Twijfelende twintigers hebben we al voldoende op TV gezien. Twijfelende dertigers trouwens ook. In de nieuwe Netflix-komedie Friends from College is het nu de beurt aan een bende veertigers die het ondanks hun leeftijd moeilijk hebben met volwassen worden. Om de reeks ook voor veertigers voor de buis aantrekkelijker te maken werd ook bij de casting aan hen gedacht. Eén van de hoofdrollen is weggelegd voor Fred Savage, een acteur die de net iets oudere jongeren onder ons nog zullen kennen als Kevin Arnold uit de serie The Wonder Years die eind jaren ’80 tot een kijkcijferhit uitgroeide. Nu op Netflix

5. Paris Pieds Nus Een comedy met goede grappen die ook nog eens prachtig verfilmd is? Weinig twijfelen, zou je denken, en vlug Paris Pieds Nus opvragen. Alleen is het verhaal over een Canadese bibliothecaris die haar verwarde tante in Parijs nogal dun waardoor anderhalf uur toch opeens lang lijkt te duren, schreef onze man in deze recensie. Vanaf 15 juli op Proximus

6. California Love De zon laat het wat afweten, maar nu is de Summer of Love echt begonnen. Stijn Van de Voorde trok eerder dit jaar naar Californië om daar de vijftigste verjaardag van de Summer of Love in de verf te zetten. Het resultaat is een muzikale roadtrip van van Venice Beach tot de Mojave Desert, van Compton tot de wijngaarden van Napa Valley. De soundtrack bij zijn trip vindt u hier, de vier boeiende afleveringen kunt u nog steeds bekijken op VRT NU. Nu te bekijken op VRT NU

7. Nobody Speak: Trial of the Free Press Hulk Hogan, de Amerikaanse ex-worstelaar, is niet meteen het soort figuur dat je met een thema als persvrijheid associeert. Toch is de man met de witte walrussnor het vertrekpunt voor de nieuwe Netflix-docu Nobody Speak: Trial of the Free Press. In 2012 gooide de roddelsite Gawker een sextape van Hulk online. Die kon dat maar matig appreciëren en sleepte de site voor de rechter. Een paar jaar en een forse schadeclaim later moest Gawker de boeken sluiten. Journalist Brain Knappenberger verdiepte zich in de zaak en ontdekte dat ook Silicon Valley-miljonair Peter Thiel een forse duit in het zakje deed. En Nobody Speak gaat nog een stapje verder. De docu laat zien dat er behoorlijk wat vermogende Amerikanen zijn die er flink wat geld voor over hebben om te kritische pers het zwijgen op te leggen. Nu op Netflix

8. Bevergem Wat nurfen is zal voor eens en voor altijd een goedbewaard geheim blijven. Maar laat u dat vooral niet tegenhouden om nog eens naar het fantastische Bevergem. Via VRT NU kunt u alle afleveringen bingewatchen en u enkele uren onderdompelen in het heerlijke universum van Freddy De Vadder en co. Ook de making-off met makers en acteurs is meer dan de moeite waard. Nu op VRT NU

9. Counterpunch "Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can't hit what the eyes can't see." Muhammed Ali begeesterde de mensen in de jaren zestig in en naast de ring. Die hoogdagen van de bokssport liggen ondertussen al een tijdje achter ons, maar in de documentaire Counterpunch volgt Jay Bulger enkele jonge boksers die het hopen te maken en de gloriejaren terug te brengen. Een aangrijpende karakterschets, blijkt uit deze recensie, maar ook een portret van een land in verval. Nu op Netflix