Met deze films en series heb je geen klassieke tv nodig

1. The Deuce Iemand die ooit The Wire bedacht, kan moeilijk nog iets misdoen. En al zeker niet als diezelfde man ook nog reeksen als Treme, Homicide en Show me a hero op zijn CV staan heeft. Als David Simon met een nieuwe reeks uitkomt, is het dus reikhalzend uitkijken. Met recht en reden, zo blijkt uit de eerste recensies in de Verenigde Staten. Het onderwerp is alvast prikkelend: The Deuce speelt zich af in New York, begin jaren zeventig, en vertelt het verhaal van de opkomst van de porno-industrie. Al gaat het in de beste Simons-traditie ook over veel meer dan dat. Vanaf 11 september op Telenet Play More.

2. Bojack Horseman Een animatieserie over een zwartgallig paard dat in staat is iedereen in een depressie te storten? Er zijn wellicht overtuigender argumenten om Bojack Horseman aan te praten, maar feit is dat de reeks na drie seizoenen ondertussen een grote schare fans opgebouwd. Eén van hen is Netflix-baas Reed Hastings, die Bojack Horseman één van zijn favoriete reeksen noemt. Hij pronkt zelfs al eens graag met een Bojack-trui. Vanaf vrijdag 8 september op Netflix.

3. Hacksaw Ridge Nadat het even leek dat Mel Gibson zijn eigen carrière met veel verve om zeep had geholpen met domme racistische uitspraken en geweld, maakte hij vorig jaar toch een rentrée langs de grote poort met Hacksaw Ridge. De oorlogsfilm sleepte zes Oscar-nominaties in de wacht, waaronder die voor beste film en beste regie voor Gibson zelf, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een Oscar voor beste geluidsmix en beste montage. Toch was onze recensent niet onder de indruk van dit 'gewelddadig pleidooi voor de vrede'. Vanaf 9 september op Telenet Play More.

4. Berlin 56 Wie enkele jaren geleden Unsere Mütter, unsere Väter weet dat de Duitsers ook steengoede fictie kunnen maken. Berlin 56 speelt zich een decennium later af, in de jaren vijftig, en volgt enkele vrouwen die zich willen bevrijden van de oude rollenpatronen. De reeks viel al in de prijzen op enkele tv-festivals en is nu online te bekijken op het platform van Lumière. Netflix-abonnees kunnen de reeks ook bekijken, zonder dat ze daarvoor moeten betalen. Berlin 56 heet daar gewoon Ku'damm 56, wat ook de originele titel van deze reeks is. Vanaf 8 september op lumiereseries.com en op Netflix.

5. Guardians of the Galaxy Vol. 2 Superheldenmoeheid? Het swingende Guardians of the Galaxy Vol. 2 helpt u er (tijdelijk) vanaf met dik twee uur intergalactische fun. Regisseur James Gunn doet in deze sequel zowaar beter dan de eerste keer: de dialogen zijn nog scherper, de lachbuien nog intenser. En jawel, je voélt er zelfs iets bij. Eat that, Batman v. Superman. Nu in de zalen. Lees hier onze recensie en ons interview met James Gunn en Chris Pratt. Op te vragen bij Proximus en Telenet.

6. Marina Abramovic: The Artist is Present Anderhalf uur lang mocht Trixie Whitley in Alleen Elvis blijft bestaan uitleg geven over haar favoriete film- en tv-fragmenten. Alleen bleek die tijdsspanne nog te kort om alles te laten tonen. Het fragment over Marina Ambramovic haalde de uitzending niet, maar als compensatie zette Canvas de volledige documentaire over de kunstenares op VRT NU. Nu te bekijken op VRT NU.

7. Alien: Covenant Als een gekke professor kruist Ridley Scott het DNA van officieuze Alien-prequel

Prometheus met dat van de originele Alien uit 1979. Scott keert terug naar de roots van de film en het resultaat is een huiveringwekkend monster van Frankenstein dat zowel hardcore-fans als bioscoopgangers die nog nooit van een facehugger gehoord hebben, kippenvel zal bezorgen. Lees hier onze recensie. Vanaf 11 september op te vragen bij Proximus en Telenet.

8. Their Finest Oorlogen zijn verschrikkelijk, maar soms bieden ze ook onverwachte kansen. Bij gebrek aan mannen kregen Britse vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog de kans zich te bewijzen in de filmindustrie. Their Finest vertelt het verhaal van de jonge schrijfster Catrin, gespeeld door Gemma Arterton. Dat Arterton opnieuw meespeelt in een kleine film is een bewuste keuze, vertelt ze in dit interview. "Ik kijk graag naar independent films, dus ik dacht: zo moet ik er meer maken." Al kan The Finest niet helemaal overtuigen, vond onze recensent. Vanaf 14 september op te vragen bij Telenet.

9. Narcos Twee seizoenen lang bood Narcos een intrigerende blik op de rise and fall van Pablo Escobar en de vaak wanhopige Amerikaanse strijd tegen het Medellin-kartel. Maar kan Narcos datzelfde niveau behouden zonder de doodgeschoten Escobar? Ja, is het antwoord. De start is wat weifelend, maar het duurt niet lang voor je weer aan het scherm gekluisterd wordt door de verhalen over het Cali-kartel. Lees hier onze recensie. Nu op Netflix.