Medialaan maakt kabelabonnement overbodig

Netflix, YouTube, Hulu...voor een steeds groeiende groep kijkers zijn dat de platformen waar ze hun dagelijkse portie tv gaan zoeken. Een klassiek televisieabonnement, dat toegang geeft tot de Vlaamse en een hele reeks buitenlandse zenders, is voor die kijkers geen must meer. Op die manier dreigen ze de voeling met wat er op de Vlaamse zenders te zien is te verliezen. "Die kijkers zijn opgegroeid met het gebruiksgemak van platformen als YouTube en Netflix", vertelt Herbert Vanhove, directeur mobile bij Medialaan. "Als je wil dat ze ook naar Vlaamse zenders kijken, moet je hen dezelfde service bieden."