Laat je inspireren door de succesvolle vrouwen in deze podcast

In de rubriek PODGROND gaan we op zoek naar de beste podcasts. Deze week: The Role Models, een podcast die succesvolle vrouwen in de schijnwerpers plaatst.

Enkele maanden geleden stond in Business Insider een groot artikel met als titel: ‘One of Soundcloud's first employees is leaving the music streaming startup’. Die werknemer, de Belg David Noël, is niet van de minste: nadat hij als zevende persoon aan de slag ging bij de Duitse start-up, had hij zich opgewerkt tot hoofd Interne Communicatie.

Share 'Ik wil de focus op het verhaal en de ervaringen leggen, en niet op het feit dat ze vrouw zijn' Die functie heeft hem een uitgebreid netwerk opgeleverd dat hij maar al te graag aanwendt voor een zaak die hem nauw aan het hart ligt: inspirerende vrouwen het podium bieden dat ze verdienen. Dat doet hij onder andere door samen met Isabelle Sonnenfeld, het hoofd van Google's News Lab in Duitsland, evenementen te organiseren waarop succesvolle vrouwen geïnterviewd worden. Die bijeenkomsten gaan door in Berlijn - waar Soundcloud haar hoofdkwartier heeft - maar sinds een halfjaar brengt hij die interviews ook als podcast uit, zodat de hele wereld kan meevolgen.

"Onze missie met The Role Models is het inspireren van een nieuwe generatie leiders. Dat doen we door de verhalen van succesvolle vrouwen te vertellen aan de hand van een open, intiem en diepgaand gesprek over hun leven en carrière", vertelt Noël. Vrouwen als zwemster Kim Vandenberg, olympisch brons in Peking, en Cindy Holland, een van de topbazen bij Netflix, bijvoorbeeld.

Meer dan zomaar een interview

2 David Noël wil inspirerende verhalen vertellen in zijn podcast. © Twitter/David Noël Die ontmoetingen leveren steeds boeiende interviews van ongeveer een uur op. Het soort uitgebreide gesprekken die je op de traditionele radio nog amper hoort, maar die razend populair zijn onder podcastfans. Denk maar aan de reeks WTF With Marc Maron, waarin komiek Marc Maron bekende Hollywoodfiguren, muzikanten en zelfs Barack Obama mocht ontvangen. Dichter bij huis brengt Lex Bohlmeijer voor De Correspondent wekelijks een interview uit. Ze allemaal beluisteren is onbegonnen werk, maar samen bieden ze wel een prachtige snoepwinkel waarin je uren kan ronddwalen.

Het grote verschil met The Role Models is dat die laatste meer wil doen dan ‘zomaar een boeiend verhaal delen’. Dat bevestigt ook David: "Wij zijn sterk overtuigd van de kracht die rolmodellen kunnen hebben. Zowel Isabelle als ik zouden er ontzettend veel aan gehad hebben als we aan het begin van onze carrière verhalen als deze zouden gehoord hebben."

Iedere aflevering eindigt met de vraag wat de geïnterviewde aan haar 14-jarige zelf zou vertellen. Vaak wordt daarbij gewezen op het belang van een mentor, en hoe je die het beste kan vinden. Stuk voor stuk verklaren de vrouwen dat ook zij ooit een rolmodel hadden waar ze naar opkeken.

Vrouw zijn

Het is misschien wat vreemd om te merken hoe weinig vragen in The Role Models gaan over hoe het is om als vrouw in een bepaald vakgebied te heersen. Soms kan het niet anders, zoals in het interview met technologiejournaliste Kara Swisher, die geïnterviewd werd vlak nadat bij Google een memo opdook waarin een medewerker kritiek had op de man-vrouwverschillen binnen het bedrijf.

Volgens David Noël is het een bewuste keuze om het niet enkel over het vrouw-zijn te hebben. "Ik wil de focus van de conversatie op het verhaal en de ervaringen leggen," zo zegt hij, "en niet op het feit dat ze vrouw zijn. We hopen dat gelijkwaardige gendervertegenwoordiging voortaan doodgewoon is, zonder dat het een specifiek onderwerp moet zijn."

The Role Models is te beluisteren via iTunes en podcast-apps als Pocket Casts en Podcast Addict.

