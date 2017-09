Ketnet wil kleuters uit de luie zetel jagen

Als volwassene naar Biba & Loeba kijken is een beetje een vreemde ervaring. Je ziet twee acteurs in kleurrijke pakjes die met overdreven gebaren autootje rijden, nu eens vooruit, dan weer achteruit, of als apen op de grond rondkruipen. Een beetje vreemd dus, maar voor kleuters werkt het wel, zegt Liesbeth Verhoeven. Zij ontwikkelde samen met Ann De Wilde de Bodymap-methode waarop Biba & Loeba gebaseerd is. "Kindjes moeten iets leuk vinden. Als je hen iets wil leren, moeten ze het vooral veel herhalen. En als het niet leuk is, zullen ze dat niet doen."