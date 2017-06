Jeroen maakt zeker tot 2022 Dagelijkse Kost

De VRT-top en Jeroen Meus zijn het eens: ze gaan voluit voor een langlopende samenwerking en zitten in de laatste rechte lijn om een exclusiviteitsovereenkomst af te sluiten. Die zou hen tot 2022 aan elkaar linken, bevestigen ­zowel Eén als Meus zelf. De deal past perfect in de strategie van de grootste Vlaamse tv-zender om zijn sterkhouders voor lange tijd te claimen.



"We bouwen al een paar jaar rustig iets moois op en werken al een tijdje aan een ­stabiele programmering, waarbij we vooral een goeie mix bewaren. Zo kunnen we onze populairste tv-gezichten in de beste omstandigheden laten evolueren. Precies daarom mikken we met die ­toppers op lange overeenkomsten. We gaan niet voor het snelle gewin, maar wel voor stabiliteit", aldus netmanager Olivier Goris.