James Cameron maakt docu over Titanic

Twintig jaar na zijn hitfilm Titanic maakt James Cameron voor National Geographic een documentaire over het gezonken schip. De regisseur gaat in Titanic: 20th Anniversary na of hij het bij het maken van de film op alle fronten bij het rechte eind had.

"Toen ik Titanic schreef en ging regisseren, wilde ik het tot op het detail nauwkeurig brengen, zoveel als ik kon. Elk schrijnend moment uit de laatste uren moest kloppen, uit respect voor de mensen die bij de ramp het leven lieten", vertelde hij dinsdag bij een presentatie van de zender waar hij via satelliet sprak vanaf de set van Avatar.



Evaluatie

"Maar had ik het echt allemaal goed? Nu, met National Geographic en de resultaten van research van de afgelopen twintig jaar, ga ik dat opnieuw evalueren", aldus de 62-jarige Amerikaan. "Ik hoop dat ik met het maken van deze docu die vraag eindelijk kan antwoorden en het voor mezelf kan afsluiten."



Titanic: 20th Anniversary wordt in december uitgezonden in 171 landen.