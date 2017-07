Isabelle A. terug van weggeweest

Isabelle A. is helemaal terug. Gisteren stelde de zangeres haar nieuwe cd voor in de Gentse Charlatan voor een klein publiek. En dat werd gesmaakt door het publiek.

Dertig jaar geleden bracht de toen nog piepjonge Isabelle haar eerste single uit. Na gigantische successen met 'Lekker Beest' en 'Blank of Zwart' raakte haar carrière een beetje in het slop.

Tot haar deelname aan 'Liefde voor Muziek' die nieuw leven inblies. Deze vrijdag 7 juli ligt haar nieuwe cd in de winkel.