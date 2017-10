Iedereen wil ons bier, chocolade en tv-reeksen

In de nieuwe psychologische thriller 'Tabula rasa' is Mie D'Haeze (Veerle Baetens), een jonge vrouw die kampt met geheugenverlies, de enige sleutel in een mysterieuze verdwijningszaak.

Vergeet de Vlaamse film, hier is de Vlaamse tv-reeks. Meer dan ooit tevoren kijken ze in het buitenland naar wat hier voor televisie gemaakt wordt en pompen Netflix en grote zenders al van bij het prille begin geld in Vlaamse fictieseries. Maar kan Vlaanderen echt het nieuwe Scandinavië worden?

Maandenlang zoemt het al rond in medialand: Tabula rasa, dat is iets bijzonders. De nieuwe reeks, die eind oktober in première gaat op Eén, gooide al hoge ogen op verschillende buitenlandse tv-festivals en volgende week wordt ook in Cannes de rode loper uitgerold voor Veerle Baetens en co.

Het enthousiasme was er al van het prille begin, nog voor er een minuut gedraaid was: de plot rond een vrouw met geheugenverlies die als enige een verdwijningszaak kan oplossen, wekte al snel de interesse van het buitenland. In die mate zelfs dat het grote ZDF, de Duitse openbare omroep, de reeks mee produceert. En dat was de bedoeling, zegt executive producer Helen Perquy. “Tabula rasa is een gelaagde en creatieve reeks. Als je dat visueel goed wilt doen, heb je extra geld nodig.”