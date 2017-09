Het nieuwe tv-seizoen al beu? Tien tv-tips die je niet op de gewone zenders ziet

De tv-redactie van De Morgen gidst u door het on demand-aanbod.

1. Narcos Twee seizoenen lang bood Narcos een intrigerende blik op de rise and fall van Pablo Escobar en de vaak wanhopige Amerikaanse strijd tegen het Medellin-kartel. Maar kan Narcos datzelfde niveau behouden zonder de doodgeschoten Escobar? Ja, is het antwoord. De start is wat weifelend, maar het duurt niet lang voor je weer aan het scherm gekluisterd wordt door de verhalen over het Cali-kartel. Lees hier onze recensie. Vanaf vrijdag 1 september op Netflix.

2. King of the Belgians Een prima ontvangst op het filmfestival van Venetië en andere filmfestivals, lovende recensies en veel media-aandacht konden niet verhelpen dat King of the Belgians vorig jaar flopte in de cinema. De kijker mag dan altijd gelijk hebben, in het geval van deze film heeft hij wellicht toch ongelijk. Regisseurs Peter Brosens en Jessica Woodworth laten Peter Van den Begin schitteren als koning Nicolaas III van België. Soms droevig, soms grappig, maar vooral ook een ode aan het Belgische surrealisme. Lees hier onze vijfsterrenrecensie. Vanaf 3 september op Telenet Play More.

3. Marc Maron: too real Hebt u ook met veel plezier naar GLOW gekeken? En was u ook fan van de Sam, de cynische man die het worstelteam moest samenstellen? Marc Maron, de acteur die Sam speelt, is in de Verenigde Staten vooral ook bekend als standup-comedian en host van de populaire podcast WTF with Marc Maron. Op Netflix kan je nu kijken naar zijn laatste comedyshow. In Too real breekt hij zich over het hoofd over meditatie, sterfelijkheid en hoe je plezier kan maken. Vanaf 1 september op Netflix.

4. Resurface Bobby Lane, een veteraan van de Irak-oorlog, vocht jaren tegen depressies en nachtmerries. Zelfdoding was de enige uitweg, dacht hij. Tot hij Van Curaza ontmoette, een ex-surfer die met zijn organisatie oorlogsveteranen helpt het verleden te verwerken. Met de surfplank. Resurface toont hoe de golven en de zee Bobby en andere ex-soldaten helpen om opnieuw zin in het leven te krijgen. Vanaf vrijdag 1 september op Netflix.

5. La fille inconnue Eén iets moet je de broers nageven Dardenne: consequent zijn ze wel in hun films. Nooit krijg je een gesuikerd verhaaltje voorgeschoteld in een wereld met alleen maar gelukkige mensen. Ook niet in La fille inconnue, dat zich afspeelt in het grauwe Seraing. We volgen een jonge dokteres die meer wil weten over een jong meisje dat dood is teruggevonden. Datzelfde meisje had de avond ervoor nog aangebeld bij de dokter, alleen had zij niet geopend. Het is niet de beste film van de Dardennes, vond onze recensent, maar wel nog steeds de moeite. Vanaf 5 september op Telenet Play More.

6. La región salvaje Het is een eigenaardig en bizar beestje, La región salvaje, maar wel een van de beste cultfilms van het voorbije jaar. Het Mexicaanse enfant terrible Amat Escalante mengt een socio-realistisch drama met mystieke sciencefiction én een fikse dosis tentakelporno. Een vormelijk pareltje dat meer vragen oproept dan beantwoordt, maar bovenal een intrigerend staaltje cinema dat je niet onbewogen laat. Lees hier onze recensie. Vanaf 1 september on demand bij Proximus.

7. Jesse Politiek en mediatiek Nederland stond de voorbije week een beetje op zijn kop. De reden? De documentaire Jesse die BNNVARA zou uitzenden. Niet omdat iedereen het gemunt heeft op Jesse Klaver, de frontman van GroenLinks over wie de documentaire gaat, wel omdat de docu gemaakt is door een campagnemedewerker van Klaver. Als omroep kan je het niet maken zo'n documentaire uit te zenden, vonden de critici, want dat is in feite reclame voor Klaver en GroenLinks. BNNVARA haalde bakzeil en schrapte de documentaire. De online krantenkiosk Blendle kocht de rechten. Voor 4,99 euro kan je die er bekijken. Vanaf maandag 4 september op Blendle.

8. Schellebelle 1919 Tijd voor wat onvervalste Vlaamse filmpjes. Zeven jaar geleden stond Schellebelle een zomer lang in rep en roer. Heel het dorp werd gemobiliseerd om een film te maken die zich afspeelt net na de Eerste Wereldoorlog. Johan Heldenbergh, die er toen nog woonde, schreef het scenario. Oscars won de film niet, maar dat maakt er Schellebelle 1919 niet minder sympathiek om. Vanaf 1 september op Proximus Movies & Series.

9. 1993 Lumière, de distributeur die bekend is van series als Borgen en The Bridge, heeft sinds begin deze zomer een eigen platform waar je hun series ook online kan bekijken in HD. Naast de Scandinavische klassiekers vind je er nu ook 1993, een Italiaanse reeks die zich afspeelt begin jaren negentig toen het land in de ban was van de maffia, politieke schandalen en gerechtelijke onderzoeken. De reeks is het tweede deel van een trilogie. 1992 kwam twee jaar geleden al uit, hierna volgt nog 1994. Nu op Lumière Series en op Telenet Play More.