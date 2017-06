Herman Verbruggen afgeserveerd in 'Komen Eten'

VIER werkt volop aan het achttiende seizoen van 'Komen Eten'. Voor het eerst krijgt het programma een lange zomervakantie tot midden oktober. Dan zal Pecnik voor het eerst te horen zijn in 'Komen Eten' - na Peter Van Asbroeck, Iwein ­Segers en vijf seizoenen lang Herman ­Verbruggen.



Voor Herman Verbruggen was het geen fijn nieuws: "behalve 'FC De Kampioenen' en de liefde voor mijn vrouw en kinderen is er niets forever in het leven. Ik begrijp dat er na mijn vijf seizoenen en meer dan 260 afleveringen voor een nieuwe stem gekozen wordt. Maar ik zou liegen mocht ik zeggen dat ik het niet spijtig vind. In de afgelopen 30 jaar ben ik zelden zo gelukkig geweest in een job."



