Met een bijna drie uren durend schitterend concert heeft de Amerikaanse hardrockband Guns N' Roses gisterenavond in het festivalpark in Werchter het eendaagse TW Classicfestival afgesloten. Circa 60.000 mensen waren present op deze stevig rockende opener van het festivalseizoen in Werchter. Volgende week van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli is er Rock Werchter. Op 8 juli is er nog 'Werchter Boutique'.