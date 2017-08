Filmklassieker Casablanca of andere tv-parels? Hier onze tips

Geen zin om weer een hele avond te zappen? Dan bent u vast iets met onze vijf tv-tips. Voor een volledig overzicht: klik hier.

Pride Het is de zomer van 1984. Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse mijnwerkersbond staakt. Tijdens de Gay Pride in Londen besluit een groep homoseksuele activisten geld op te halen om de families van de stakende mijnwerkers te ondersteunen, maar de bond is gegeneerd. 'Pride' is een meeslepende film die gaat over broederschap, verdraagzaamheid en samen strijden voor betere rechten in een omgeving waar dat helemaal niet wordt aangemoedigd. De film werd genomineerd voor een Golden Globe voor beste komedie, maar moest destijds de duimen leggen voor 'The Grand Budapest Hotel'. Om 20.30 op NPO3.

Casablanca Casablanca tijdens WO II: Rick's Cafe is de draaischijf van een lucratief handeltje in illegale visa voor Amerika. Het café wordt uitgebaat door de cynische Amerikaanse expat Rick Blaine. Op een dag duikt ook de beruchte verzetsleider Victor Laszlo op in het café. Hoofdrolspeler Humphrey Bogart speelt zijn typische kenmerken (een laconieke houding met steeds een sigaret in de vingers) tot in de puntjes uit. Ingrid Bergman schittert aan zijn zijde als femme fatale. Intussen behoren deze personages en de dialogen tot het lexicon van de filmwereld. Zes citaten uit de film werden toegevoegd aan de 100 beste filmcitaten van het American Film Institute. Om 22.20 op Canvas. ©AP

Checkpoint 'Trumps weg naar het Witte Huis.' Documentairemaker Michael Kirk zocht uit hoe Donald Trump tegen alle verwachtingen in het presidentschap won. Trump stond achter in de peilingen, werd door zowat alle politieke experts afgeschreven en onverkiesbaar verklaard, maar toch werd hij verkozen. Hij maakte dit verslag voor PBS, de Amerikaanse openbare omroep zeg maar. Alle feiten en sleutelmomenten worden nog eens netjes op een rijtje gezet, in wat achteraf bekeken nog steeds een van de meest absurde verkiezingsuitslagen ooit is. Om 21.05 op Canvas. ©Photo News

Het Uur van de Wolf: 10CC – I’m not in Love Graham Gouldman, Eric Stewart, Kevin Godley en Lol Creme experimenteerden er begin jaren 70, als exponenten van de vruchtbare muziekscene in Noord-Engeland, lustig op los in hun zelfgebouwde Strawberry Studio. De chemische reactie van hun individuele talenten vernieuwde de popmuziek en leidden tot grote hits als 'The Wallstreet Shuffle', 'The Things We Do for Love' en 'Dreadlock Holiday'. Om 22.45 op NPO3. ©rv