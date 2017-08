Facebook beconcurreert ook in ons land zoekertjessites

Facebook heeft vandaag zijn Marketplace uitgerold in België. Vanaf nu kunnen we hier dus tweedehandsspullen verkopen via het sociaalnetwerk.



Facebook Marketplace werd vorig jaar in oktober al gelanceerd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. Deze week komen daar zeventien andere Europese landen bij. Naast ons land is de dienst ook in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje beschikbaar.



Via Marketplace kunnen Facebook-gebruikers spulletjes te koop aanbieden en kunnen anderen daar op bieden. Er wordt geen geld uitgewisseld via Facebook.