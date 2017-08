Eerste volledige Pukkelpopdag van start

Om elf uur donderdagvoormiddag is de wei van Pukkelpop geopend. Naar goede gewoonte was het een van de organisatoren die de poorten tot het festivalterrein officieel opende, deze editie was dat Patrick Breugelmans. De festivalgangers stroomden onder een bewolkte hemel binnen.



Op enkele honderden tickets voor donderdag en vrijdag na, is het festival volledig uitverkocht met 243.000 bezoekers verspreid over de vier dagen. Donderdag verwacht de festivalorganisatie 66.000 festivalgangers. Donderdag is de eerste officiële festivaldag, maar woensdag werd, zoals al enkele jaren op rij, een 'prefeestje' georganiseerd. Festivalgangers met een donderdagticket of combiticket konde