Een verdacht normale superheld, Lego-mannetjes of een avondje met Penelope Cruz? Dit zijn de on demand-tips van De Morgen

1. Stan Lee's Lucky Man Wat zou je doen als je in staat bent om je geluk te controleren? De aan gokken verslaafde politie-detective Stan Lee kreeg na een wilde nacht een armband om die hem die superkracht geeft. En hij slaagt er verdomd goed in om die kracht privé en voor zijn werk te gebruiken. De Britse reeks Stan Lee's Lucky Man - met de steeds voortreffelijke James Nesbitt in de hoofdrol - heeft over het kanaal flink wat fans. Het tweede seizoen komt nu uit, maar Telenet herhaalt ook nog eens het eerste seizoen voor wie het nog niet kende. Vanaf 13 juni op Telenet Play More.

2. The Black Panthers, Vanguard of the Revolution Het belang van een beweging als Black Lives Matter toont dat de strijd voor gelijke rechten in de Verenigde Staten nog steeds niet gestreden is. Een halve eeuw geleden streed ook de Black Panther Party al voor gelijke rechten en tegen het vaak schandalige optreden van de politie. Al was niet iedereen het eens met de manier waarop de organisatie het deed: geweld werd niet geschuwd. Deze documentaire verdiept zich in de Black Panthers en gaat na welke invloed die had op het culturele en politieke bewustzijn van zwarten in de VS. Nu te bekijken op Netflix.

3. Bloodline De eerste twee seizoenen van Bloodline bleven wat onder de radar door het gigantische aanbod op Netflix. Toch kreeg het donkere drama over een familie die in Florida Keys een hotel uitbaten veel positieve reacties. Nu is ook het derde en laatste seizoen beschikbaar, al zijn de Amerikaanse critici daar minder over te spreken. Nu te bekijken op Netflix.

4. The Lego Batman Movie Nu de zomer in aantocht is en het schooljaar op zijn einde loopt, kan het geen kwaad om nog eens het kind in onszelf los te laten. Geen beter middel daarvoor dan The Lego Batman Movie. De beste aller superhelden in Lego-versie: je zou je voor minder eens lekker op de sofa nestelen. Adriaan Van den Hoof, die de Vlaamse versie regisseerde, moet je alvast niet overtuigen van deze film. Vanaf 14 juni op te vragen bij Proximus en Telenet.

5. Free State of Jones Ook in de VS hebben ze hun eigen Robin Hood. Newton Knight heet de man en tijdens de burgeroorlog deserteert hij, samen met een groepje slaven uit het Zuidelijke leger, om een eigen vrijstaat uit te roepen. Regisseur Gary Ross (The Hunger Games) verfilmde zijn verhaal met Matthew McConaughey in de hoofdrol. Lees hier wat onze man van het historisch epos vond. Vanaf 11 juni op Telenet Play More

6. Ma Ma Af en toe een avondje met Penelope Cruz kan nooit geen kwaad, ook al is de film dan niet meteen het hoogtepunt in haar carrière. In Ma Ma speelt ze een vrouw die door borstkanker getroffen wordt. Na het verliezen van een borst, vindt ze als nieuwe partner een homofiele man die net zijn gezin verloren heeft in een ongeval.Toegegeven, het is een beetje een bizar verhaal - er duikt ook nog een zingende gynaecoloog in op -, maar ideaal voor wie niet vies is van een portie camp en meligheid. Vanaf 13 juni in Play More van Telenet.

7. Tastes of the World Studio Brussel stuurde Nick Bril de voorbije weken de wereld rond. De man roert overdag in de potten van The Jane en staat 's nachts achter draaitafels overal ten lande. In opdracht van de radiozender ging hij op bezoek bij zes chefs die net als hij een passie hebben voor eten, muziek en uitgaan. Die zes zakken deze zomer naar Boom of om daar op Tomorrowland achter het fornuis te gaan staan in het nieuwe Tastes of the World-restaurant. Bril ging al eens proeven van wat de muziekliefhebbers/foodies straks uit hun potten zullen toveren en hield daar een zesdelig docu-reeksje aan over. Vanaf 12 juni op VRT.NU

8. It's Showtime Een reeks waarin Bart De Pauw een hand heeft, is altijd iets om naar uit te kijken. Deze keer richt hij de camera op Kenny, een jongeman die droomt van een carrière in de showbusiness. Talent heeft hij niet, de onvoorwaardelijke steun van zijn familie gelukkig wel. De hoofdrol is voor Stijn Steyaert, een nobele onbekende die in dit interview vertelt hoe hij van tussen de rekken van de Colruyt de weg naar het scherm vond. Lees hier waarom de jongste worp van De Pauw moeiteloos boven de middelmaat uit stijgt. Nu in Play en Play More van Telenet

9. Disturbing the Peace Zes jaar geleden deed de Palestijnse kapster Shifa al-Qudsi een bommengordel om. Ze was bereid zichzelf, en liefst zo veel mogelijk Israeli's, op te blazen voor wat ze toen als de goede zaak zag. Ze werd gearresteerd voor ze haar plan tot uitvoering kon brengen en verdween een aantal jaar in een Israelische cel. Vandaag kiest ze voor een andere aanpak en probeert ze Israëli's en Palestijnen op vreedzame manier met elkaar te verzoenen. Shifa al-Qudsi is één van de hoofdpersonages uit de documentaire Disturbing the Peace waarin de makers gewone mensen volgen die elk op hun manier een geweldloze uitweg zoeken uit de spiraal van geweld die de regio al jaren in zijn greep houdt. Nu op Netflix