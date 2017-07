Een reuzenaap, een worstelaar met een walrussnor of een boekenhype. Onze on-demand tips!

1. Kong: Skull Island Een zoveelste poging om de King Kong-franchise nieuw leven in te blazen. Deze keer geen zeemzoeterige liefdeshistorie maar een film waarin de reusachtige gorilla nog eens het beest in zichzelf mag bovenhalen. En daar was een behoorlijk groeischeut voor nodig, legt dit artikel uit. Maar groter is niet altijd beter. De nieuwe versie van King Kong kon onze man maar matig bekoren, schrijft hij hier. Vanaf 12 juli op DVD en on demand bij Proximus en Telenet

2. De neven van Eus Het beeld dat we hier van Turkije hebben strookt niet met de werkelijkheid, vond de Nederlandse schrijver Özcan Akyol. Om daar iets aan te doen ging hij in zijn moederland op zoek naar lang vergeten familieleden om hen te vragen hoe het leven in het Turkije van Erdogan nu echt is. Wat dat opleverde lees je in dit interview en kan je nog tot begin augustus bekijken op VRT NU. Nu op VRT NU

3. Nobody Speak: Trial of the Free Press Hulk Hogan, de Amerikaanse ex-worstelaar, is niet meteen het soort figuur dat je met een thema als persvrijheid associeert. Toch is de man met de witte walrussnor het vertrekpunt voor de nieuwe Netflix-docu Nobody Speak: Trial of the Free Press. In 2012 gooide de roddelsite Gawker een sextape van Hulk online. Die kon dat maar matig appreciëren en sleepte de site voor de rechter. Een paar jaar en een forse schadeclaim later moest Gawker de boeken sluiten. Journalist Brain Knappenberger verdiepte zich in de zaak en ontdekte dat ook Silicon Valley-miljonair Peter Thiel een forse duit in het zakje deed. En Nobody Speak gaat nog een stapje verder. De docu laat zien dat er behoorlijk wat vermogende Amerikanen zijn die er flink wat geld voor over hebben om te kritische pers het zwijgen op te leggen. Nu op Netflix

4. Gypsy Noami Watts is de zoveelste in de lange rij Hollywood-sterren die de overstap maakt naar het kleine scherm. In de nieuwe Netflix-reeks Gypsy neemt ze de rol van Jean Halloway voor haar rekening, een therapeute die op niet al te orthodoxe wijze in het leven van haar patiënten binnendringt. De reeks zou één van de smaakmakers van de streamingdienst moeten worden maar onze man vond Gypsy alvast veel te mager om als prijsbeest door het leven te mogen gaan. Lees hier wat hij over het eerste seizoen dacht. Vanaf vandaag op Netflix

5. The girl on the train Elf miljoen exemplaren gingen er van het boek The girl on the train over de toonbank. Een hype zoals dat heet, al kwam die minder spontaan tot stand dan de uitgever ons graag wou doen geloven. Je kan er hier alles over lezen. Geconstrueerd of niet, de indrukwekkende verkoopcijfers wekten wel de interesse van Hollywood. Ook op het grote scherm bleef het verhaal spannend, schrijft onze man in zijn recensie, maar zoals zo vaak bleek het boek toch net iets beter dan de film. Vanaf 14 juli via Telenet Play More

6. Okja Netflix die een film maakt én die film niet in de cinema uitbrengt: meer heb je niet nodig om rumoer te veroorzaken tijdens het filmfestival van Cannes. Of Okja de heisa waard was, kunt u nu ook zelf controleren. De film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho combineert maatschappijkritiek met eigenzinnig monstervermaak. De hoofdrol is voor een genetisch gemanipuleerd supervarken. Na een sprookjesachtig begin wordt Okja al snel een harde film. Bewust, zegt Bong Joon-ho in dit interview. “Als ik vraagtekens bij onze dubbelhartige omgang met dieren wilde zetten, moest ik na alle knuffeligheid het geweld zo expliciet mogelijk tonen.” Lees hier onze recensie. Nu op Netflix

7. The Standups Bij Netflix trekken ze al een hele tijd resoluut de comedy-kaart. Met de regelmaat van de klok komt het streamingbedrijf met specials van de grote namen uit het comedy-circuit aanzetten. Maar ook de minder bekende namen worden niet vergeten. In The Standups krijgen zes comedians (Deon Cole, Beth Stelling, Nate Bargatze, Dan Soder, Nikki Glazer en Fortune Feimster) de kans om in een half uur het beste van zichzelf te geven. Met hilarisch resultaat. Nu op Netflix

8. Trainspotting 2 Na 21 jaar een absolute cult-klassieker nieuw leven inblazen, niet veel regisseurs zouden zich daaraan wagen. Danny Boyle deed het met Trainspotting 2 wel. Hier lees je hoe hij dat heeft aangepakt. Een doorslaand succes werd de come-back van Spud, Sick Boy en Renton volgens onze recensent niet, maar de film blijft wel nog altijd goed voor een nostalgische trip down memory lane. Wie op zoek is naar een originele manier om Edinburgh te bezoeken moet trouwens zeker een trip langs de filmlocaties overwegen. Nu op DVD en on demand via Proximus en Telenet

9. Vranckx Omdat het in België ook in de zomermaanden wel eens durft regenen is de vakantie het ideale moment om alle interessante documentaires die je hebt gemist in te halen. Dat vinden ze ook bij de openbare omroep en dus brachten ze op VRT NU het verzamelde werk van Rudi Vranckx samen. Een hele zomer lang kan je de wereld rondreizen in het spoor van Vlaanderens bekendste oorlogscorrespondent. Nu op VRT.NU ©rv