Een geflipte therapeute, een ijzersterk debuut van eigen bodem of een genetisch gemanipuleerd supervarken?Onze on-demand tips

1. Gypsy Noami Watts is de zoveelste in de lange rij Hollywood-sterren die de overstap maakt naar het kleine scherm. In de nieuwe Netflix-reeks Gypsy neemt ze de rol van Jean Halloway voor haar rekening, een therapeute die op niet al te orthodoxe wijze in het leven van haar patiënten binnendringt. De reeks zou één van de smaakmakers van de streamingdienst moeten worden maar onze man vond Gyspy alvast veel te mager om als prijsbeest door het leven te mogen gaan. Lees hier wat hij over het eerste seizoen dacht. Vanaf vandaag op Netflix

2. GLOW Worstelen mag dan hier niet meteen de meest populaire sport zijn, dat betekent niet dat je er geen goede serie over kan maken. In GLOW draait alles om een gesjeesde actrice die het vrouwenworstelen aangrijpt als haar laatste hoop op roem en een carrière. In de ring mag ze het onder meer opnemen tegen haar ex-vriendin. De 'ex' kwam ervoor te staan nadat ze het bod indook met haar vriend. GLOW is geïnspireerd op het gelijkaardige G.L.O.W. uit de jaren tachtig. De eerste recensies in de Verenigde Staten waren alvast laaiend enthousiast. Lees hier of onze man ook zo warm loopt voor lycra-pakjes en eighties-hits. Nu op Netflix

3. My First Highway Het langspeeldebuut van onze landgenoot Kevin Meul werd -volkomen terecht- met lof overladen. Eigenzinnig, gedurfd, compromisloos, en met een emotioneel hart in de vorm van een jonge topcast, vond onze man. Lees hier zijn recensie. Waar Meul de inspiratie voor zijn donkere coming-of-agefilm haalde, mag hij in dit interview uitleggen. Nu op DVD en on demand bij Proximus en Telenet

4. The Shallows Een prachtig strand, vriendelijke locals en uitnodigende golven. Meer heeft een surfer niet nodig om gelukkig te zijn. Tot een bloeddorstige haai het feestje komt verstoren. Dat zo'n beest goed is voor de spanningsboog bewees Steven Spielberg jaren geleden al. Een klassieker als Jaws is The Shallows zeker niet. Maar wie graag anderhalf uur op het puntje van zijn zetel zit of wel houdt van een exotisch stilleven met surfbabe Blake Lively in een centrale rol kunnen we The Shallows ten zeerste aanbevelen. Vanaf 1 juli bij Telenet Play More

5. Logan Hugh Jackman neemt geen afscheid van Wolverine met een hyperkinetische X-man-film, maar met een donker drama van James Mangold over schuld en boete. Al moet gezegd dat er ook flink wat actie en - emmers! - bloed in zit. Een afscheid in stijl, heet zoiets. Lees hier onze recensie. Nu op DVD en on demand bij Proximus en Telenet

6. De Buurtpolitie: De Grote Geldroof Knullige acteerprestaties, flinterdunne scenario's en gebrekkige special effects. En toch groeide de allereerste langspeelfilm met de amateur-acteurs van De Buurtpolitie uit tot een kassucces. Lees hier hoe ze daar in slaagden. Goed nieuws trouwens voor de fans; de opnames voor de tweede film zijn ondertussen gestart. Vanaf 7 juli bij Telenet Play More

7. Saving Banksy In Antwerpen kon je dit voorjaar naar The Art of Banksy gaan kijken, een expo met werken van Banksy. Alleen had de kunstenaar niets met de expo te maken en was het vooral een marketingstunt van gehaaide zakenmannen die profiteren van de naam van Banksy. Dat niet iedereen zo gehaaid is, toont Saving Banksy. De documentaire toont hoe kunstverzamelaar en street art-curator Brian Greif kosten noch moeite spaart om een werk van Banksy te sparen en in een museum onder te brengen. Nu op Netflix

8. Florence Foster Jenkins Regisseur Stephen Frears slaagde er voor deze film niet alleen in Hugh Grant uit zijn pensioen terug te halen. Hij kreeg ook een grootheid als Meryl Streep zo ver om met opzet vals te zingen. In dit interview legt hij uit hoe hij dat deed. Zijn inspanningen waren trouwens niet tevergeefs, ze leverden Frears in deze krant alvast een 4-sterren-recensie op. Vanaf 2 juli bij Telenet Play More

9. Okya Netflix die een film maakt én die film niet in de cinema uitbrengt: meer heb je niet nodig om rumoer te veroorzaken tijdens het filmfestival van Cannes. Of Okja de heisa waard was, kunt u nu ook zelf controleren. De film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho combineert maatschappijkritiek met eigenzinnig monstervermaak. De hoofdrol is voor een genetisch gemanipuleerd supervarken. Na een sprookjesachtig begin wordt Okja al snel een harde film. Bewust, zegt Bong Joon-ho in dit interview. “Als ik vraagtekens bij onze dubbelhartige omgang met dieren wilde zetten, moest ik na alle knuffeligheid het geweld zo expliciet mogelijk tonen.” Lees hier onze recensie. Nu op Netflix