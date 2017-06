Een duurzaam festival? Het kan!

Het dancefestival Paradise City in Perk draait bijna volledig op zonnepanel of generatoren met biobrandstof. Daarnaast wil de organisatie zo weinig mogelijk afval aanmaken.

De boxen op het festival krijgen hun stroom via zonnepanelen, die slim meedraaien met de zon. Daarnaast zal je in Perk geen vlees, geen drankbonnetjes of plastic flessen en borden vinden.

Zo wil de organisatie de ecologische voetafdruk tot een minimum beperken. Experts zijn alvast lovend.