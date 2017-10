Docu, sportdrama of enkele uurtjes met Nick Cave? Dit mag u niet missen op tv vanavond

Nick Cave in One More Time With Feeling

Heeft u een gezellige tv-avond gepland, maar weet u nog niet wat kijken? Dit zijn onze tips. Een volledig overzicht vindt u hier.

Klopjacht naar een moordenaar

Geen acteurs in de rol van detectives, forensische wetenschappers of spectaculaire achtervolgingen; in 'The Murder Detectives' ziet u alleen maar echte politieagenten aan het werk die stap voor stap dichter komen bij de waarheid en de arrestatie van de dader.

The Murder Detectives, om 22.50 uur op NPO 3

Keert Mark Uytterhoeven nog eens terug?

Het satirische programma De Ideale Wereld ontvangt zangeres Els Pynoo. Het is afwachten wie sidekick Jelle De Beule vanavond bijstaat: routinier Otto-Jan Ham of wordt Mark Uytterhoeven nog eens uit de kast gehaald?

De Ideale Wereld, om 22.10 uur op Canvas

Luk Alloo langs de Vlaamse snelwegen

Fans van Luk Alloo hebben hem niet lang moeten missen. Vorige week kon u op VTM nog kijken naar de laatste aflevering van Alloo in de nacht, waarin de reporter zich als een ware nachtraaf begaf onder de mensen wier leven en/of werk zich 's nachts afspeelt. Vanaf vanavond waagt hij zich in zijn gekende stijl opnieuw op de Vlaamse autosnelwegen, in het goede gezelschap van de Federale Wegpolitie.

Alloo bij de wegpolitie, om 21.50 uur op VTM

Oerklassiek sportdrama met Kevin Costner

Klassieker kan een sportdrama van Disney amper zijn, maar 'The King of Sports Movies' Kevin Costner speelt opnieuw wat hij het beste kan: een coach die potentieel ziet in een ongestructureerde bende jongelingen. Zo vergeten, maar helemaal niet onaardig.

McFarland, USA, om 20.40 op CAZ

Nick Cave over zijn laatste album en het plotse verlies van zijn zoon

Regisseur Andrew Dominick schoot de intieme film in toepasselijk zwart-wit en laat veel onbenoemd, maar geeft een mooi inzicht in het creatieve proces van een artiest op zijn kwetsbaarst.

One More Time With Feeling, om 23.00 uur op Canvas

