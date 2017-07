Dit mag u vanavond niet missen op tv

Vandaag worden alweer de laatste kilometers gefietst in de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Dat deze 104de editie incidentrijk was, mag een understatement genoemd worden. Nog vooraleer de eerste koersweek voorbij was, was 'La Grande Boucle' al een pak van haar smaakmakers kwijt: oude rot Alejandro Valverde (ging in de openingstijdrit tegen de vlakte), enfant terrible Peter Sagan (werd gediskwalificeerd na een vermeende elleboogstoot) en spurtbom Mark Cavendish (brak zijn schouderblad na de aanvaring waarvoor Sagan gediskwalificeerd werd).

Zomergasten

Rosanne Hertzberger (1984) is schrijver, columnist en microbioloog. In haar wekelijkse columns in NRC Handelsblad houdt ze moderne opvattingen en trends tegen het licht. Of het nu gaat over het feit dat steeds meer ouders hun kinderen niet meer vaccineren of de groeiende angst voor e-nummers, Hertzberger trekt met frisse zin ten strijde om feit en fictie van elkaar te scheiden.

'Zomergasten' staat elk jaar garant voor boeiende gesprekken en interessante fragmenten. Dit jaar mag microbiologe Rosanne Hertzberger de spits afbijten. Zij is bij het grote publiek vooral bekend door haar columns, waarin ze waarschuwt voor verontrustende trends (zoals de angst voor E-nummers en vaccinaties). Voor vanavond koos ze enkele fragmenten die tonen hoe de mens de natuur naar zijn hand zet, en dit altijd al heeft gedaan. Janine Abbring neemt de rol van presentator over van Thomas Erdbrink over.

20.15 uur op NPO2